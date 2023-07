Pelo 2º dia consecutivo, criminosos ameaçam população com tiroteios em bairros de Rio Branco

Pelo segundo dia consecutivo são registradas trocas tiros entre organizações criminosas. Na noite desta quinta-feira (13), os locais escolhidos para o confronto foram: a Rua Esmeralda, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, e a Rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Na quarta-feira (12), foram registrados os homicídios do estudante Júnior Henrique Miranda, de 15 anos, executado com um tiro na cabeça; do estudante Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, assassinado também com um tiro na cabeça dentro de um ônibus de transporte coletivo; e do conselheiro e um dos fundadores do Bonde do 13, identificado como José Raclilson Viana de Oliveira, de 36 anos, que teve a casa invadida por criminosos e foi executado com tiro na cabeça ao tentar fugir.

Além disso, também foram registradas tentativas de homicídio. O microempresário Antônio Pereira Matos, 37 anos, conhecido popularmente como “Toinho”, foi vítima de uma emboscada planejada por um “conhecido” dele e ferido com um tiro no peito. O jovem Denilson do Rosário Braga, 18 anos, conhecido popularmente como “Dênis”, foi ferido com um tiro nas costas depois de uma invasão de uma facção criminosa.

A reportagem conseguiu um vídeo que mostra o exato momento em que os criminosos invadem a rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco e disparam contra faccionados rivais e picharam os muros e casas, na noite em que Denilson foi baleado.

Durante a invasão, “Dênis” estava conversando com amigos quando foram surpreendidos por vários criminosos que estavam armados e dispararam várias vezes contra o grupo de pessoas. Apenas “Dênis” foi atingido com um tiro nas costas, enquanto os outros amigos da vítima saíram ilesos.

Ainda na noite de quarta-feira, houve uma troca de tiros no bairro Recanto dos Buritis, e uma bala perdida acabou alvejando um cachorro vira-lata no peito. Após ser ferido, o cão permaneceu no local aos cuidados de moradores da região.

Na noite desta quinta-feira (13), criminosos invadiram de forma simultânea o bairro Taquari e o bairro Ayrton Senna. No bairro Ayrton Senna, o ataque aconteceu na rua Esmeralda. Moradores relataram ao Copom que houve uma intensa troca de tiros por alguns minutos.

Já no bairro Taquari, os faccionados chegaram por catraia pelo Rio Acre e foram recebidos a tiros. Depois de uma intensa troca de tiros, os invasores foram embora.

Por volta das 23h34, foram ouvidos cerca de três disparos de armas de fogo na Travessa do Pescador, no bairro Santa Inês, mas ninguém foi ferido.

Em todas as ocorrências, policiais militares foram acionados e colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado.