Pênis pode ser maior ou menor dependendo do peso e do tamanho do nariz?

Pesquisadores coreanos investigaram se o tamanho e a circunferência do pênis estão relacionados ao tamanho do nariz. Sim, queridos e queridas, não são os pés nem as mãos: a relação agora é com o órgão no meio do nosso rosto.

Foram medidos nariz e pênis de 1.160 pacientes com 20 anos ou mais —em média, tinham 35. Os resultados do estudo vão agradar os narigudos: o tamanho do nariz tem relação significativa com o do pênis. O estudo foi publicado na revista científica Andrologia e Urologia Translacional, com sede na China.

A pesquisa foi mais a fundo e desvendou a explicação dessa relação: quanto menor o índice de massa corpórea, a relação entre peso e altura, maior os tamanhos tanto do nariz quanto do pênis. Isso significa que quanto mais gordura, menor pode ser o tamanho desses dois membros. Excesso de gordura e obesidade causam uma interferência no crescimento masculino e prejuízo no desenvolvimento de pênis e testículos, podendo levar, ainda, à deficiência de testosterona.

O estudo ressalta que, a associação entre tamanho do pênis e obesidade fornece uma pista entre composição corporal e sistema reprodutivo masculino. “É importante ressaltar que a obesidade é reversível. E é possível que o tamanho do pênis ou a função reprodutiva, que é determinada durante a fase de desenvolvimento, possam ser melhorados com o controle da obesidade”, afirmam os pesquisadores. “Embora acreditemos que os dados encontrados sejam interessantes, mais pesquisas com uma amostra populacional maior são necessárias.”

Embora um pênis muito grande possa ser uma desvantagem nas relações sexuais com penetração por causarem desconforto, ainda são extremamente admirados. O órgão avantajado ainda é associado a poder e dominação, o que nem sempre condiz com a atitude de seu, digamos, portador.

Aliás, para efeito de satisfação sexual, o tamanho do pênis não parece ser um fator tão relevante. Como diz aquela piada antiga, não é o tamanho da varinha que importa, mas a mágica que ela faz. Concordo.

Fico imaginando se a moda na cirurgia plástica pode mudar com essa descoberta. Em de pedir para diminuir o nariz, o mais comum, será que agora os homens vão pedir para aumentá-los?

Narigudos, orgulhem-se, esse é o momento de vingança suprema do bullying sofrido na escola. Como é mesmo aquela frase? Os humilhados serão exaltados.

Vagina larga ou pênis pequeno: tamanho realmente importa?