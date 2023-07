Peru declara estado de emergência devido a vulcão em erupção

O governo do Peru declarou estado de emergência em alguns distritos de Moquegua localizados próximos ao vulcão Ubinas nesta quarta-feira (5/7). A decisão do Conselho de Ministros levou em consideração o “perigo iminente” no processo eruptivo iniciado em 24 de junho.

“Esta manhã o vulcão Ubinas registrou emissões contínuas de cinzas que atingiram uma altura máxima de 1.000 metros sobre o cume da cratera”, informou o Ingemmet, responsável pelo setor de energia e minas do Peru.

O decreto do governo peruano irá vigorar pelos próximos 60 dias. O vulcão Ubinas é o mais ativo do Peru e está localizado a 5.672 metros acima do nível do mar.

Além disso, a ministra dos Transportes e das Comunicações do Peru, Paola Lazarte, irá para a região atingida para coordenar as ações do Executivo.

Segundo o Instituto Geofísico do Peru, o vulcão liberou colunas de fumaça e cinzas que atingiram uma altura de 5.500 acima do topo da cratera nessa terça-feira (4/7).