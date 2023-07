Petrobrás anuncia redução no preço do gás natural, mas queda não chega ao gás de cozinha

O preço médio do gás natural nas distribuidoras da Petrobras terá uma redução de 7,1% por metro cúbico em relação ao trimestre entre maio e julho, informou a estatal nesta quarta-feira (19). O novo valor passa a valer a partir de 1º de agosto.

O gás natural é usado encanado em residências e no GNV (Gás Natural Veicular), que funciona como combustível para determinados tipos de veículo. Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio”, disse o comunicado da estatal.

Ainda de acordo com a Petrobrás, o trimestre em referência, o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%”, disse a Petrobras em nota.

A redução do gás natural não afeta os preços do GLP, usado no gás de cozinha e cuja precificação é feita separadamente pela Petrobras. O corte desta quarta-feira faz com que, no acumulado do ano, o preço do gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras acumule queda em torno de 25%, segundo cálculos da companhia.

Os valores dizem respeito ao combustível vendido pela Petrobras às distribuidoras somente nas refinarias da estatal. O preço ao consumidor final na ponta varia a depender de impostos, margens de lucro ao longo da cadeia e regulações estaduais. No caso do gás natural, a tarifa aplicada ao consumidor tem de ser aprovada por agências reguladoras locais.