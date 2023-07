Sob o perfil Vereador de Rondônia, ele enumerou os supostos pontos negativos que presenciou: “1 – Ela não recebeu fãs no camarim; 2 – Ela disse que se fizessem live dela ela parava o show na hora; 3 – Ela chegou na quarta, o prefeito quis gravar um vídeo com ela pra postar nas redes sociais [e ela] recusou; 4 – Não recebeu nenhum veículo de imprensa, só aceitou falar com o G1/Rede Amazônica”.

E completou: “5 – Não aceitou ninguém ficar ou subir no palco, não autorizou fotos nem vídeos dela de cima do palco; 6 – Disse que entraria pontualmente no horário que combinaram com ela, se atrasasse seria menos aqueles minutos de show; 7 – Não deixou outras bandas tocarem no ‘palco dela’; 8 – Rumores que chamou um dos técnicos de som de macaco, uma pessoa que trabalha no som comentou“.

pitty

Não satisfeito, o hater ainda ressaltou que a postagem era sobre fatos ocorridos. “A interpretação e definição de caráter ou não é com cada um. Fica livre a interpretação”, finalizou, marcando-a e perguntando: “Seu advogado entrou de férias?”.

Pitty logo usou as suas redes sociais para se defender e mandar um recado: “Não mesmo. Minha equipe já está de olho em todas essas calúnias e irá responder no devido momento e dentro da lei. Má fé e injustiça, aqui não“.

Ao perceber que entraria numa fria, após o pronunciamento da cantora, o seguidor apagou as declarações e deletou o perfil do Twitter.