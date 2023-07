PlayStation 5 tem desconto de até R$ 1.020 no Prime Day; veja se vale

Com gráficos inovadores e uma experiência imersiva, o console oferece uma experiência de jogo diferenciada, com desempenho elogiado em testes feitos pelo TechTudo. Já o game, é conhecido pela narrativa envolvente e atmosfera mitológica desafiadora, como mostrado no review feito em 2022. Além do preço mais baixo no PlayStation 5, um cupom da Visa oferece outro benefício: R$ 100 de desconto para compras acima de R$ 300 no app da Amazon. Para aproveitar a oferta, é preciso fazer as compras no aplicativo, efetuar o pagamento com um cartão da bandeira e adicionar o código promocional “VISA” no campo indicado. A seguir, conheça mais detalhes sobre o console e veja se vale aproveitar o desconto.