PM prende homem que invadiu igreja evangélica e ameaçou fiéis no interior do Acre

Um homem não identificado foi preso na tarde deste sábado (29), acusado de ter invadido uma igreja evangélica e ter ameaçado fiéis e um pastor no Bairro Marcos Galvão I, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Visivelmente transtornado e com um terçado em mãos, o homem invadiu uma igreja evangélica no bairro Marcos Galvão I e ameaçou os fiéis e o pastor da congregação.

Ainda segundo informações, o acusado teria sido abandonado pela esposa e, para afogar as mágoas, saiu de casa para beber e acabou exagerando no uso do álcool.

Alem das ameaças, o homem riscou as paredes da igreja de faca causando pânico aos presentes. Policiais militares do 5° Batalhão foram acionados e estiveram no local. O suspeito chegou a ser ferido em via pública por populares e, após a chegada da polícia, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia.

Neste domingo, o acusado deve ser ouvido pelo Delegado plantonista e, se não houver denúncia formal contra ele, o preso deve assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e será liberado.