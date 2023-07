PMs do Giro são atropelados por veículo de luxo em Rio Branco

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC), foi vítima de atropelamento durante a noite de sábado, 29, na rotatória do Arena da Floresta, na rua Alameda Comara, próximo ao quadrilhódromo, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações, o motorista de um carro de luxo, modelo BMW, de cor preta, não obedeceu a ordem de parada e ainda jogou o carro para atropelar os militares, que estavam em motocicletas do Grupamento de Intervenção Rápidas e Ostensiva (Giro).

Era por volta das 18h de sábado, quando os policiais tentaram interceptar o veículo suspeito, que teve como reação a tentativa de homicídio contra os agentes da segurança pública, que realizavam o patrulhamento ostensivo na região.

Após atingir os PMs, o condutor da BMW tentou fugir sem prestar socorro, sendo alcançado por outra equipe da Polícia Militar. No carro havia várias garrafas de cervejas, e o motorista apresentava sintomas de embriaguez. O veículo ficou com a marca da colisão próximo ao farol direito. O condutor do carro não teve sua identidade revelada, e foi levado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimentos aos militares, que tiveram que ser encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb), em estado de saúde estável.