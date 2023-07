Polícia captura dois últimos envolvidos em agressão violenta contra jovem

Os dois adolescentes envolvidos na agressão contra uma jovem no interior do Acre foram ouvidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (24). A informação foi dada pela delegada Jade Dene, da Delegacia de Manoel Urbano, cidade onde aconteceu as agressões, que foram capturadas por câmera de segurança.

VEJA MAIS: VÍDEO: jovem é agredida a chutes e câmera de segurança registra momentos de terror

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (22) e o vídeo circulou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver as quatro pessoas envolvidas. Ainda no sábado, o quarteto foi identificado e duas pessoas foram presas em flagrante, sendo um homem e uma mulher.

SAIBA MAIS: Polícia prende envolvidos em agressão violenta contra jovem no Acre

Já nesta segunda-feira, segundo a delegada, os últimos envolvidos – sendo dois adolescentes – foram até a delegacia, onde foram ouvidos e todo o procedimento foi feito. Em seguida, ambos foram encaminhados para o Ministério Público e para o Poder Judiciário.

VEJA TAMBÉM: Discussão em bar teria motivado agressão contra jovem em rua deserta em Manoel Urbano