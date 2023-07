Polícia desmonta oficina de armas artesanais no interior do Acre

Uma equipe da Polícia Civil de Sena Madureira conseguiu estancar na manhã desta sexta-feira (21), a fabricação de armas artesanais em uma propriedade rural. A ação culminou na apreensão de uma espingarda sem documentação legal, vários canos, coronhas e peças que eram utilizadas para a fabricação de armas.

O ponto de partida para o êxito na operação se deu mediante uma tentativa de homicídio ocorrida no ramal do Cassirian, km 25, BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco. Informações que chegaram ao conhecimento dos investigadores da PC apontavam que no referido ramal um homem fabricava armas de maneira artesanal, sendo que a espingarda empregada na tentativa de homicídio foi produzida por ele.

De acordo com a PC, toda a fabricação ocorrida de maneira artesanal e rudimentar. em razão disso, o infrator foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo.