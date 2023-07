Polícia prende homem que executou adolescente com tiro na cabeça dentro de ônibus

Natanael Silva de Oliveira, 28 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (14), por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa, no Ramal do Cacau, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo a Polícia Civil, Natanael Silva é autor da execução a sangue frio do adolescente Adriano Barros de apenas 15 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça dentro de um ônibus de transporte coletivo, na tarde da última quarta-feira (12), na Rua Luiz Morais, no bairro Tancredo Neves, na região da parte alta de Rio Branco.

A ação criminosa causou pânico e terror aos passageiros do ônibus, que na sua maioria eram estudantes. Ainda segundo a polícia, o crime foi motivado por vingança. O assassino era ex-padrasto do adolescente e não aceitava o término da relação com a mãe da vítima. A ação que resultou na prisão de Natanael foi coordenada pelo delegado Alcino Ferreira Junior e autorizada pelo Poder Judiciário.