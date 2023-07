Políticos lamentam a morte do músico João Donato: ‘Personalidade desbravadora’

A partida do acreano João Donato, ocorrida nesta segunda-feira (17), comoveu artistas e políticos do país inteiro. Considerado um dos maiores músicos da MPB, o acreano deixa um legado e uma trajetória de sucessos.

No Acre, políticos foram às redes sociais para homenagear João Donato.

Em nota, o governador Gladson Cameli (PP), decretou luto oficial de 3 dias e lembrou que a primeira apresentação oficial de João Donato, foi aos 7 anos de idade, na Rádio Difusora Acreana.

“De personalidade desbravadora e modernidade precoce, cultuado como gênio no no Brasil e no exterior mante-se ativo e visionário, criando, a seu modo, clássicos futuros da música internacional até seus últimos momentos dos seus 88 anos dedicados à música e à cultura brasileira”, disse Gladson.

Em 2006, quando Jorge Viana era governador, João foi homenageado ao dar nome a Usina de Arte de Rio Branco, um dos mais importantes centros culturais da Região Norte. Atual presidente da Apex-Brasil, Viana publicou um vídeo nas redes sociais lembrando da amizade forte que tinha com João Donato.

“Como dizem no Acre, João era acreano do ‘Pé Rachado, Neto do Cel. João Donato, que lutou na Revolução Acreana, e filho do Capitão João Donato, que foi o primeiro aviador acreano, nosso querido João Donato se tornou um dos expoentes da música brasileira a partir do final dos anos 50, no Rio de Janeiro. Junto com Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto e outros grandes nomes, ele criou uma música genuína que conquistou o mundo, elevando a música brasileira a um novo patamar de respeito”, disse Jorge.

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e Michelle Melo (PDT), líder do governo na Casa, também lamentaram a morte de João Donato.

“O Brasil e o Mundo da música ficam órfãos”, lamentou Edvaldo.

“Que a arte e a melodia desse acreano continuem para a eternidade aquecendo corações e mentes”, disse Michelle.

A deputada federal do Acre, e vice-líder da Bancada Federal, disse que João “deixou de presente uma imensa e genial obra que certamente será apreciada por muitos, e por muito tempo.

O atual presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, declarou que o talento e a música de João Donato “foram fontes de inspiração para muitos”.

O senador Alan Rick, líder da Bancada Federal do Acre, disse que João “fez conhecido os sons da floresta e conquistou tantos com seu piano, sua voz e suas composições que estão eternizadas˜.

O corpo de João Donato será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cidade onde o acreano morava.