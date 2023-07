Por que você não deve entrar na cabine do meio no banheiro público

Você está andando pela rua em um dia ensolarado e, de repente, sente as movimentações do seu intestino dando sinais de alerta. Não tem jeito, o único modo de suprir as suas necessidades fisiológicas é através de um banheiro público.

No entanto, há receio em muitas pessoas que desejam utilizar um local limpo. Por isso, temos uma dica interessante: se possível, evite o assento do meio no banheiro público.

Entenda de onde surgiu essa dica, já que algumas pessoas costumam dizer que a cabine central é sempre a mais suja ou, pelo menos, a mais usada.