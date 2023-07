Preço da carne bovina: será que pode cair ainda mais?

Naquele mês, 290.617 fêmeas foram para o “gancho”, de acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea).

Com isso, as cotações da arroba bovina foram as primeiras a descerem a ladeira. O indicador do boi gordo Cepea/B3 chegou a R$ 236,15 no dia 15 de junho, queda de 25,7% ante igual período do ano passado e o menor patamar de 2023.