Preço da cesta básica em Rio Branco sofre reajuste e compromete mais de 40% do salário

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC) divulgou nesta quarta-feira (5), que o custo da cesta básica apresentou aumento de 0,35% entre abril e julho deste ano, na capital Rio Branco.

Para chegar ao resultado, a instituição levou em consideração a cotação de quinze produtos comercializados em três supermercados de Rio Branco e, em julho, o preço médio da cesta é de R$ 621,91.

Os itens analisados correspondem à quantidade necessária para a alimentação de uma família de três pessoas adultas, ou de duas adultas e duas crianças, com renda média mensal de até R$ 2 mil.

A carne ainda representa o item mais caro da cesta básica do acreano. De acordo com o levantamento, o preço médio do produto foi de R$ 44,26. Porém, o custo pode ser reduzido em até R$ 35,02 (5,63%) caso haja pesquisa de preço de consumidor.

Na média, o preço mais alto verificado é de R$ 668,70, enquanto que, o mais barato, de R$ 586,89 – o que equivale a mais de 40% do salário mínimo.

Mesmo com o aumento, o valor de 0,35% é considerado estável para a Federação.