Prefeito se casa com jacaré vestido de “noiva” e sela união com beijo

O prefeito de uma cidade do sul do México se casou com um jacaré vestido de noiva. O episódio inusitado faz parte de uma tradição indígena milenar. Os habitantes do local acreditam que o réptil seja uma divindade representante da Mãe Terra.

Víctor Hugo Sosa é um político de San Pedro Huamelula, comunidade indígena Chontal no istmo de Tehuantepec (sul do estado de Oaxaca). Ele relatou afeição pela noiva réptil, chamada Alicia Adriana, que assume o papel de “princesa” na celebração. O jornal O Globo divulgou algumas declarações do líder da comunidade.

