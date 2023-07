Prefeitura abre processo seletivo para estágio com 40 vagas; confira

A Prefeitura de Feijó, no interior do Acre, tornou público o edital de inscrição para contratação de estágio remunerado para o quadro de pessoal da prefeitura.

As vagas são para os cursos tecnólogos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança do Trabalho, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Gestão Ambiental e Técnico de Enfermagem. Já os cursos bacharelados, as vagas são para os cursos de Serviço Social, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, podendo ser licenciatura, assim como os cursos de Pedagogia e Letras. Para o ensino médio, serão 14 vagas.

A bolsa de complementação educacional mensal será no valor de 60% do salário mínimo vigente, para nível médio, e 80% do salário mínimo vigente para o nível superior. A jornada de atividade em estágio será de 4 horas diárias e 20 horas semanais para os de nível médio e 6 horas diárias e 30 horas semanais para os de nível superior, que deverão ser executadas no período matutino ou vespertino.

Para se inscrever, é necessário ter, no mínimo, 16 anos à época da contratação para o preenchimento da vaga, possuir vínculo com a Instituição de Ensino conveniada com o município de Feijó, estar matriculado e frequentando regularmente, na data da inscrição, qualquer período letivo compreendido.

A inscrição deve ser feita na página oficial da Prefeitura de Feijó na internet, devendo informar dados pessoais, curso e instituição de ensino, período em curso, data provável da conclusão do curso ou ano letivo, anexar no campo específico, o Boletim Acadêmico ou Histórico Escolar do ano letivo de 2023, em formato PDF.

O endereço online para realização de inscrição é o https://www.feijo.ac.gov.br. O período das inscrições estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde às 00h do dia 20 de julho de 2023 até as 23h59 do dia 21 de julho de 2023, último dia de inscrição, considerando-se o horário oficial do Acre.

Veja o edital: