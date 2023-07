Prefeitura considera greve da Educação uma “injustiça com pais e alunos”

Em greve desde a última quarta-feira (19), os trabalhadores municipais da Educação de Rio Branco, durante um ato, tentaram invadir a sede da Prefeitura na manhã desta segunda-feira (24), mas foram contidos pelos seguranças.

Em conversa com o ContilNet, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que entrou com um processo com pedido de ilegalidade do movimento e considerou injusta a paralisação:

“O processo está rolando, estamos cuidando para entrar na justiça com o pedido de ilegalidade da greve. A prefeitura acha injusto com os pais e alunos que os professores que ganhavam R$ 900 e passaram a ganhar R$ 1.500, além de R$ 1000 de abono, estejam fazendo greve”, destacou Ailton Oliveira, diretor do Executivo Municipal.

O movimento é formado por funcionários de escolas, coordenadores, mediadores, assistentes escolares, gestores, vigias e professores. Os servidores reivindicam que o aumento de 14,95%, dado a professores do magistério, também seja estendido aos funcionários das escolas municipais.

Ailton ressaltou, ainda, que os servidores tiveram cerca de 60% de reajuste e que o movimento tem cunho político.