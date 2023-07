Marcynho Sensação, Companhia do Calypso e Ceian Muniz são confirmados no Festival do Açaí

A Prefeitura de Feijó confirmou nesta sexta-feira (14) as atrações confirmadas para o Festival do Açaí 2023, um dos eventos mais esperados do município. Em uma solenidade realizada no Clube da Maçonaria, o prefeito Kiefer Cavalcante anunciou as atrações nacionais que irão se apresentar no festival.

Como adiantou a coluna Douglas Richer, do ContilNet na semana passada, entre as atrações confirmadas estão o cantor Marcynho Sensação, a renomada banda Companhia do Calypso e o talentoso cantor Ceian Muniz. Essas apresentações prometem agitar o público presente com muito ritmo e animação.

O Festival do Açaí é uma tradição em Feijó e atrai visitantes de todo o estado do Acre e até mesmo de outras regiões do país. Além das atrações musicais, o evento conta com uma variedade de barracas de comidas típicas e artesanato local, proporcionando uma verdadeira experiência cultural aos visitantes.

Ao colunista Douglas Richer, o assessor de comunicação da Prefeitura de Feijó, Gilberto Braga, afirmou que evento vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto. No dia 18 se apresenta o cantor Ceian Muniz, já no dia 19 a animação do evento fica por conta da banda Companhia do Calypso e o encerramento no dia 20, será marcado pelo esperado show de Marcynho Sensação.

Além das atrações nacionais as atrações regionais serão: Trio Furacão, Edu Casseb, Ricardo Pinheiro, Thales e Thiago e Luziene. Também fazem parte do evento as atrações locais, que serão: Daniel Pinheiro e banda, Daniel Viana, Toninho dos Teclados e Machadinho. Atrações regionais e locais se alternam em dois palcos o central e alternativo. O evento tem o apoio governo do Estado e Sebrae.

Durante a solenidade, também foram apresentadas as candidatas a Garota Açaí 2023, que irão disputar o título de representante da beleza feminina no festival. Essa competição sempre desperta grande interesse do público e revela novos talentos na área da moda e da beleza.

A expectativa para o Festival do Açaí 2023 é grande e a prefeitura está trabalhando intensamente para proporcionar um evento inesquecível para moradores e turistas. Com a confirmação de atrações de renome nacional, é esperado que o festival bata recordes de público e se consolide como um dos principais eventos culturais da região. O material publicitário oficial do evento já está disponível.