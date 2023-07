Prefeitura divulga resultado final do processo seletivo do Saerb; veja a lista de classificados

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21), o resultado final classificatório do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior para atuar no Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).

Ao todo, são 227 cargos de ampla concorrência e 10 para Pessoa Com Deficiência (PCD). Os salários variam entre R$2.300 a R$7.100 e o processo tem prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O processo seletivo será pelo prazo de doze meses, possibilitada a sua prorrogação uma única vez por igual período. A seleção dos candidatos ocorreu por meio de análise do curriculum vitae, de caráter classificatório e eliminatório.

Confira a lista de classificados: