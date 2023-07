Presidente da Apex Brasil convida produtores acreanos para debater exportação de milho

No próximo dia 24/07, às 16 horas, no auditório do Hotel Diff, em Rio Branco, ocorrerá um importante evento no âmbito do agronegócio acreano. Intitulado “Desafios e soluções para a exportação rápida de milho para o Peru”, a iniciativa contará com a participação do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, e busca trazer respostas para um desafio enfrentado pelos produtores de milho da região.

O Acre tem experimentado um crescimento significativo na produção de grãos, porém, durante a supersafra do Mato Grosso, o milho produzido no estado se torna menos competitivo no mercado nacional, devido à alta oferta mato-grossense. Nesse contexto, surge a questão de como resolver essa problemática e tornar o mercado andino uma solução promissora para os produtores acreanos.

Um dos principais entraves é a escassez de fiscais do Ministério da Agricultura para a inspeção e certificação do milho, exigindo que o produto tenha o selo verde para sua liberação. Essa etapa é crucial para a exportação do grão para o Peru. Diante desse cenário, o evento visa reunir os produtores locais e autoridades para discutir formas de colaboração conjunta na busca por soluções.

Nesse encontro, espera-se que sejam traçados planos estratégicos, discutidas parcerias público-privadas e propostas medidas que possam resolver o problema da falta de fiscais, viabilizando a exportação rápida e eficiente do milho acreano. Com a colaboração de todos os envolvidos, será possível vislumbrar um cenário mais promissor para os produtores, fortalecendo o agronegócio local e fomentando o crescimento econômico do estado.