O presidente do Galvez, Igor Oliveira, será o convidado do Podcast/Esporte ContilNet desta quarta (12), a partir das 16 horas.

O dirigente realiza um trabalho de reconstrução do Imperador e um grande investimento na base. O clube é o principal formador de atletas no Norte pelo ranking da CBF e tem um trabalho social reconhecido.

