Presidente do PT acusa padre de Rio Branco de fazer campanha bolsonarista em missa

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre e ex-deputado estadual, Daniel Zen, declarou que o padre substituto da Paróquia São Sebastião, em Rio Branco, Padre Augustinho, de misturar fé e religiosidade com discurso político bolsonarista.

Nas redes sociais, Zen disse que o padre deve ter “esquecido estar em um púlpito sagrado e pensou estar em um comício”. O petista fez duras críticas ao padre, porém, não informou o teor da homilia.

1/3 Pe. Augustinho (ou Agostinho, whatever), substituindo Pe. Jorge na Paróquia São Sebastião, RBR-AC, pelo segundo domingo seguido, mistura nossa fé e religiosidade com discurso político-partidário. Deve ter esquecido estar em um púlpito sagrado e pensou estar em um comício

… — Daniel Zen (@danielzendoacre) July 10, 2023

“Se quer defender os seus ideais políticos, que largue a batina, se filia a um partido e vá fazer sua militância de bolsonarista empedernido longe do templo”, disse Zen.

O ex-deputado finaliza dizendo que o padre deveria “respeitar a pluralidade de opiniões políticas das quais comungam os diferentes fiéis”.

A reportagem do ContilNet tentou contato com o Bispo Dom Joaquim, responsável pela Diocese de Rio Branco, mas até o fechamento da matéria, não obteve resposta.