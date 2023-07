Prestes a subir na passarela do Miss Brasil, acreana abre o jogo sobre disputa deste sábado

Preste a subir na passarela da grande final do Miss Universo Brasil 2023, que está marcada para este sábado (8), a partir das 21h, no Pátio Welucci, em São Paulo. A Miss Universo Acre Ludimila Souza conversou com a coluna Douglas Richer, do Portal ContilNet Notícias e falou e fez revelações exclusivas na manhã desta sábado (8). Natural de Xapuri, Ludimila Souza foi eleita no dia 9 de julho, em concurso realizado pela promoter Meyre Manaus em Rio Branco.

Confiante, Ludmila falou abriu o jogo sobre seu confinamento e as expectativas para a grande final. Caso seja eleita a nova Miss Brasil neste sábado, a xapuriense embarca para o Miss Universo, representando o Brasil. A edição deste ano do concurso internacional será em El Salvador, em data ainda a ser definida.

Douglas Richer: Como está a correria para o evento?

Ludimila Souza: Nossa! muita correria, muita coisa, uma maratona de preparação.

Douglas Richer: Já caiu a ficha que você desfile sábado representando o Acre?

Ludimila Souza: Nãoooo. Só vai cair na hora que tiver lá. Tô muito ansiosa e muito feliz!

Douglas Richer: E como tem sido o confinamento?

Ludimila Souza: Uma experiência incrível, mas cheia de desafios. Desafios esses que estão me fazendo mais forte.

Douglas Richer: Ludimila, tem algum segredo para brilhar na passarela?

Ludmilla Souza: Humildade e simpatia. Quando estamos na passarela precisamos transmitir o melhor da gente para as pessoas. Isso é lindo e muito mais que técnicas. A essência de uma miss é a coisa mais linda que ela possui.

Para finalizar a entrevista especial com este colunista no dia do concurso nacional, a Miss Acre Ludimila Souza deixou uma mensagem aos acreanos que estão em sua torcida:

“Ao meu Acre, eu gostaria muito de agradecer todo o apoio e o suporte que estão me dando. Nunca imaginei que pessoas que nem me conhecem fossem entrar nessa causa comigo e isso não tem preço.

Muito obrigada de coração. Esse sonho é nosso!”

Veja o recado da nossa Miss Acre especial para a coluna Douglas Richer:

Onde assistir ao Miss Brasil 2023

Quem quiser assistir ao Miss Universo Brasil 2023 pode optar pela transmissão ao vivo ou acompanhar o concurso presencialmente. Ainda há ingressos disponíveis a partir de R$220 pela plataforma ingresse.com.

O concurso será transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal do Miss Universo Brasil. Também terá transmissão no canal 500, da Net. Quem quiser acompanhar no streaming, a competição também estará na programação da U Miss TV, da plataforma Soul TV.

