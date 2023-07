PRF apreende mais de 27 kg de drogas na BR-364 em Rio Branco

Por volta de 00h20min, deste sábado (1), durante fiscalização na Unidade Operacional (UOP01), na BR-364, em Rio Branco/AC, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e apreendeu drogas no veículo que ele conduzia.

Os policiais realizavam abordagens na rodovia federal quando pararam um condutor que seguia no sentido crescente, para o centro da capital acreana. Durante a fiscalização, o homem demonstrou visível inquietação e contou versões contraditórias sobre a viagem que realizava.

Diante da fundada suspeita, foi então iniciada uma inspeção veicular, quando foram apreendidos no porta-malas 26 invólucros em formato de tabletes com características de skunk e cocaína, em pasta base e cloridrato; estes últimos submetidos ao teste preliminar. Os entorpecentes foram aferidos em balança, totalizando 27 quilos e 446 gramas.

O homem de 30 anos recebeu voz de prisão. Ele ainda informou aos policiais que receberia certa quantia em dinheiro para deixar o veículo nas proximidades de um posto de combustíveis na capital do Acre. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil em Rio Branco, com as drogas, seus pertences e o veículo apreendidos.