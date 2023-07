Primeiro live-action de Barbie chega aos cinemas do Cine Araújo em Rio Branco

O mundo cor-de-rosa chegará aos cinemas com uma incrível comédia romântica e promete arrastar uma legião de fãs. O filme tem estreia marcada para o dia 20 de julho, nas salas Multiplex do Cine Araújo, no Via Verde Shopping. O live-action é dirigido por Greta Gerwig e, para dar vida ao fantástico mundo de Barbie, Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey e outros atores de peso fazem parte do elenco.

Neste divertido romance, todas as versões da boneca vivem em completa harmonia, preocupações parecem até mesmo não existir. Porém, Barbie (Margot Robbie) se dá conta de que nem tudo é tão perfeito assim e começa a se questionar sobre o sentido da vida, criando grande alvoroço entre as outras moradoras de Barbieland. Seus questionamentos perturbadores sobre a vida acabam gerando a sua expulsão do mundo cor-de-rosa, o que obriga Barbie a ter que viver no mundo real, junto de seu amado Ken (Ryan Gosling), onde enfrentarão diversas dificuldades para se ajustar em um mundo nada perfeito.

Com duração de 1h55m, o live-action promete agradar toda a família, com as aventuras de Barbie e Ken no mundo real. As vendas de ingressos já estão disponíveis no site ou app da Ingresso.com ou nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

*ATENÇÃO: Verifique a Classificação Indicativa do Filme. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem, ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas) e está em pleno processo de expansão, atuando em 26 cidades com 28 cinemas, contando com 154 salas.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes produtos de qualidade, como pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

