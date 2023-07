Primeiro teste de adolescente que morreu com sintomas de leptospirose dá negativo

O primeiro teste realizado para identificar a causa da morte de Adriangela de Souza, de 12 anos, que morreu no Hospital do Juruá, na madrugada da segunda-feira (10), com sintomas de leptospirose, deu negativo.

No entanto, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), as investigações continuam e uma contraprova do exame, enviada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com sede no Rio de Janeiro, é aguardada para descartar ou confirmar se a morte foi, de fato, em decorrência da doença.

A paciente deu entrada no Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, no dia 8, com dores das pernas, febre e dor torácica. Ela foi atendida na emergência da unidade com baixa saturação e baixa pressão, foi estabilizada e levada para a observação.

SAIBA MAIS: Adolescente morre em hospital com sintomas de leptospirose no interior do Acre

No entanto, Andriangela teve uma piora e precisou ser transferida para o Hospital do Juruá, onde foi direto para a Unidade de Terapia Intensiva.

Em Mâncio Lima, que fica a 46 quilômetros de Cruzeiro do Sul, seis casos de leptospirose foram confirmados e o sétimo é investigado.