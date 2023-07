Princípio de rebelião é registrado no Centro Socioeducativo do ISE; três infratores ficam feridos

Um princípio de rebelião foi registrado na noite desta sexta-feira (28) no Centro Socioeducativo do ISE, localizado no bairro Apolônio Sales, na rua Manitê, em Rio Branco (AC). Segundo informações preliminares, tanto os menores infratores quanto os agentes socioeducativos presentes na instituição saíram machucados durante o ocorrido e estão sendo encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações apuradas pelo ContilNet, três menores infratores e alguns sócio-educadores também ficaram feridos durante o tumulto. Nenhuma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para prestar atendimento às vítimas.

Os detalhes sobre o que desencadeou a rebelião ainda são desconhecidos. O Centro Socioeducativo do ISE é responsável por abrigar menores que cometeram atos infracionais. Trata-se de uma unidade socioeducativa importante para a recuperação e reintegração desses jovens à sociedade.

O princípio de rebelião já é motivo de preocupação para as autoridades de segurança pública, já que nos últimos dias o presídio Antônio Amaro foi tomado por criminosos. O episódio acabou na morte de cinco membros de organização criminosa. A repercussão da rebelião no presídio virou manchete nos principais veículos de comunicação do país.

A imprensa chegou a ir até o centro, mas os agentes fecharam as portas e não quiseram falar com os jornalistas, nem muito menos passar informar quem estava na coordenação da unidade. Até o fechamento desta matéria, policiais militares estavam tentando conter alguma situação de conflito entre os internos.

A matéria será atualizada no decorrer das próximas horas