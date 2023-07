Procon notifica organização de shows da Expoacre por ausência de informações sobre meia-entrada

Para garantir e defender o direito do consumidor na Expoacre 2023, a equipe de fiscalização do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) notificou, durante esta semana, os organizadores de dois shows previstos para ocorrer na feira, pela falta da informação acerca da meia-entrada nos materiais de divulgação.

A notificação exigiu que os responsáveis prestassem informações junto ao órgão e realizassem a modificação de todo o material de publicidade dos shows, inserindo neles o valor da meia-entrada e também o valor do ingresso inteiro para conhecimento do público. Os organizadores obtiveram o prazo de 24h para a adequação, que foi realizada.

O chefe de Fiscalização do Procon/AC, John Linneker, destaca que em caso de qualquer irregularidade no que tange a informação da meia-entrada, os empresários devem se adequar. “ Os organizadores estarão sendo autuados por conta da falta da informação e ao não cumprimento da legislação federal”, enfatiza.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, explica que diante das denúncias que foram apresentadas, o instituto notificou os estabelecimentos que promovem os eventos, para realização da devida adequação.

“Estamos fazendo essa fiscalização para que o consumidor não seja lesado, sendo muito importante destacar também, que estaremos com as nossas equipes atuando e orientando em todos os dias de feira e nos shows, para garantir devido respeito aos direitos dos consumidores”, disse Alana.

A Lei Nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, dispõe sobre o benefício do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos.

Caso algum consumidor sinta-se lesado, pode estar procurando o órgão para registro de reclamação por meio dos canais de atendimento que estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelo Disk Denúncia, número 151, pelo telefone 3223-7000, pelo e-mail: [email protected], pela plataforma de atendimento online: consumidor.gov.br, presencialmente em nossas unidades e espaço, ou ainda no estande do Procon na ExpoAcre.