Projeto cidadão: em Sena, casamento coletivo tem 100% das vagas preenchidas

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) confirmou para o mês de agosto a realização de mais uma edição do Projeto Cidadão em Sena Madureira. O evento ocorrerá nos dias 16,17 e 18, nas dependências da Secretaria Municipal de Cidadania, localizada no bairro da pista.

Um fato que vem chamando a atenção da comunidade diz respeito ao casamento coletivo. Segundo consta, todas as vagas disponíveis, em um total de 150, já foram preenchidas. Alguns casais que não se anteciparam para fazer a inscrição acabaram ficando de fora.

Além do casamento coletivo, outros serviços serão oferecidos à comunidade, dentre os quais: a expedição de documentos, atendimentos do Bolsa família, atendimentos de saúde, assessoria jurídica e outros. É aguardado um grande público durante os três dias de evento em Sena Madureira.