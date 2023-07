PS5 fica até R$ 900 mais barato no Brasil em promoção da PlayStation

O PlayStation 5 (PS5) ganhou seu primeiro desconto “oficial” no Brasil. Em uma promoção realizada pela fabricante Sony, o console padrão com leitor de disco está sendo vendido R$ 500 abaixo do seu preço sugerido, saindo de R$ 4.499 para R$ 3.999.

Em algumas ofertas, o valor chega a sair por menos, no Pix: R$ 3.599. A edição especial de God of War: Ragnarok também está mais barata, caindo de R$ 4.799 por R$ 4.199. A promoção do PlayStation 5 (PS5) será válida até o dia 9 de julho e enquanto durarem os estoques nos varejistas participantes.

A edição com leitor de mídia física do PlayStation 5 (PS5) é capaz de ler discos do PS5 e também de seu antecessor PlayStation 4 (PS4) através da função de retrocompatibilidade.

Ele também permite adquirir jogos digitalmente na PlayStation Store e guardá-los no console graças aos seus 825 GB de armazenamento SSD de alta velocidade.

A versão do console com God of War: Ragnarok inclui a mesma edição do console PS5 com leitor de disco e inclui um código para resgatar uma versão digital do game de sucesso God of War: Ragnarok na PlayStation Store.