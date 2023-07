PSD do Acre faz corte em massa e expulsa prefeitos e vereadores por infidelidade

O Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD), do senador Sérgio Petecão, emitiu um comunicado, após análise do Conselho de Ética do partido, expulsando e dando advertência a vários filiados após acusações de infidelidade partidária, durante as eleições de 2022.

Entre os expulsos, está o prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, e os vices-prefeitos Henrique Afonso, de Cruzeiro do Sul, Valdir Kaxinawá, de Santa Rosa do Purus, Ney do Milton, de Senador Guiomar e Raimundo Maranguape, de Tarauacá.

O texto da deliberação do Conselho de Ética lembra ainda que filiados que cumprem mandatos, que foram eleitos pelo PSD, podem sofrer sanções em outras esferas. “Independente do ingresso de Ação perante a justiça eleitoral, os detentores de cargos eletivos, que se filiados no PSD, no curso do mandato, poderão responder por perdas e danos na Justiça Comum, ficando estabelecido o valor de 20(vinte) salários mínimos a título de indenização ao partido”, disse a nota.

O PSD poderá ainda entrar com ações na Justiça Eleitoral, solicitando a declaração de Vacância do cargo, com a indicação do primeiro suplente do PSD, para ser empossado em substituição.

Veja lista completa de filiados que sofreram medidas disciplinares:

Assis Brasil:

. Ver. Ana Cláudia – Expulsão.

. Ver. Gilda Almeida – Expulsão.

– Bujari:

. Ver. Mariazinha – Advertência.

– Brasileia:

. Ver. Leomar- Expulsão.

– Cruzeiro do Sul:

. Vice-prefeito: Henrique Afonso – Expulsão.

. Suplente de Vereador: Liberman Advertência.

. Filiado: Emerson Amorim – Expulsão.

– Mâncio Lima:

. Suplente de Vereador: Kennedy – Advertência.

. Suplente de Vereador: Elismar Oliveira – Expulsão.

– Plácido de Castro:

. Prefeito Eleito pelo PSD, em 2020: Prof. Camilo da Silva – Expulsão.

. Ver. Zé Nunes – Expulsão.

. Ver. Prof. Mazinho – Expulsão.

– Porto Acre:

. Ver. Leandro Bezerra – Expulsão.

– Santa Rosa do Purus:

. Vice-prefeito: Valdir Kaxinawá – Expulsão.

. Ver. Cláudio Lopes – Expulsão.

– Senador Guiomard:

. Vice-prefeito: Ney do Miltão – Expulsão.

– Tarauacá:

. Vice-prefeito: Raimundo Maranguape – Expulsão.