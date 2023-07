Começa neste sábado, 22, a partir das 13 horas, no ginásio do IFAC, em Xapuri, o 1º Quadrangular Internacional de Futsal nas categorias Sub-10 e 12.

Rei Artur, Escolinha do Rai, de Xapuri, e Descendiente e Deportivo Municipal, ambos da Bolívia, são as equipes nas disputas.

“Os times irão jogar entre si neste sábado e no domingo teremos as finais das duas categorias. Esse intercâmbio será bem interessante para os times acreanos”, comentou o coordenador do Quadrangular, Auzemir Martins.