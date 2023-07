Quarta noite do Arraial Cultural reúne grande público e consagra quadrilhas campeãs; FOTOS

Na última sexta-feira (30), aconteceu a quarta noite do Arraial Cultural, na Gameleira em Rio Branco e reuniu um grande público para assistir a apresentação de 12 quadrilhas juninas, além de conhecer a vencedora do Campeonato de Quadrilhas do Acre.

VEJA MAIS: VÍDEO: Sassaricano na Roça é a grande campeã do Campeonato de Quadrilhas do Acre

No Arraial Cultural, a população pode encontrar diversão, comidas tradicionais, apresentações culturais e muito mais.

Veja as fotos de Juan Diaz para o ContilNet: