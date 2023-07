Quer colocar vidro na sua obra? JC Vidros lança promoção durante Expoacre

Entre as novas tendências e necessidades na construção civil, estão os produtos em vidro temperado, sendo eles portas, janelas, basculantes, coberturas, fachadas, escadas, boxes de banheiro, além de ser especialista também em espelhos. No Acre, a JC Vidros é especialista no assunto e está no mercado há 10 anos, mas João Carlos, proprietário da empresa, trabalha na área há 25 anos.

Empresa que atende os clientes com seriedade, a JC Vidros trabalha com todos os tipos de vidro temperado. Segundo João Carlos, os produtos que mais são encomendados são portas e janelas, que são mais comuns, mas a empresa trabalha com boxes de banheiros, escadas, sacadas fechadas, coberturas, portas e janelas.

Com a chegada da Expocre 2023, a JC Vidros anunciou uma promoção que garante 10% de desconto nas compras com pagamento à vista durante as 9 noites da feira agropecuária.

“Nosso serviço é com muita seriedade e o acabamento de vidro temperado é o melhor que temos em Rio Branco. Na área do vidro temperado, a gente faz tudo, mas na área de esquadrias, nós não trabalhamos”, explica o proprietário.

De acordo com João Carlos, os orçamentos e projetos não têm custo para o cliente, apenas após fechar a compra. “O cliente que liga para a gente, passa o endereço, nós vamos sem compromisso e sem custo, mandamos um funcionário fazer as medidas, faz o projeto e manda para ele. Só tem custo depois que faz a venda”, explica.

Todos os vidros em uma estrutura residencial ou comercial precisam garantir a segurança de todos que circulam pelos ambientes e utilizam das portas, janelas e boxes. O vidro temperado, cinco vezes mais resistente a impactos do que a versão comum, é uma ótima opção para garantir mais tranquilidade em casos de acidentes.

Para garantir segurança para sua família, amigos ou até mesmo clientes, além de deixar o ambiente mais sofisticado e bonito, a JC Vidros está disponível nas redes sociais através do @jcvidrosac e pelos telefones (68) 99988-1911 e (68) 99921-7525, além do endereço de e-mail [email protected] para orçamentos, projetos e compra e venda.

Conheça mais sobre o vidro temperado

Muito usado nas áreas de construção civil, indústria automotiva e arquitetura, o vidro temperado costuma chamar bastante a atenção por apresentar níveis elevados de resistência e segurança.

Cinco vezes mais resistente a impactos, o vidro temperado se estilhaça ao quebrar, formando fragmentos bem pequenos e arredondados. Bem diferente daqueles cacos pontiagudos

O vidro temperado é recomendado para ambientes tanto externos como internos da sua obra, utensílios e acessórios decorativos e pode ser encontrado na versão incolor e nas cores bronze, verde e cinza.