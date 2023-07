Rebelião em presídio, cobra gigante no Acre e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Adolescente tem mal súbito em academia de Rio Branco e vai parar no PS

Na tarde desta segunda-feira (24), uma adolescente de 16 anos, precisou ser socorrida pelo Samu após passar mal durante um treino na academia do Sesi, em Rio Branco.

Tribunal do crime dá varias ripadas em jovens que agrediram mulher; IMAGENS FORTES

Um vídeo que circula nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (23), mostra dois homens sendo agredidos com 20 golpes de ripas por várias pessoas ao mesmo tempo, em uma área de mata no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

TERÇA-FEIRA

Gladson sanciona leis que isentam acreanos de pagar IPVA e ICMS; veja quem terá direito

Na edição do Diário Oficial desta terça-feira (25), o governador Gladson Cameli (PP) sancionou duas leis que garantem a isenção em impostos pagos pela população.

Anaconda gigante, sucuri é filmada nas margens do Rio Tarauacá; VÍDEO

Imagens de uma sucuri gigante às margens de um rio gigante agitaram a web na noite desta segunda-feira (24). Também conhecida como anaconda gigante, o vídeo amador feito por um homem de dentro de um barco mostra o animal nas águas barrentas de um rio. De acordo com o perfil no Instagram ‘Nóis na Net’, o animal foi visto no Rio Tarauacá.

QUARTA-FEIRA

URGENTE: cinco pessoas morrem durante rebelião em presídio e outras ficam feridas

A rebelião registrada no presídio Antônio Amaro Alves, na manhã desta quarta-feira (26), resultou na morte de pelo menos cinco pessoas.

URGENTE: policiais são feitos reféns por detentos em presídio de segurança máxima

Policiais penais foram feitos reféns por vários detentos dentro do Presídio Antônio Amaro Alves, na manhã desta quarta-feira (26).

QUINTA-FEIRA

Com direito a vinho e pose para beijo, Juh Vellegas mostra namorado pela 1ª vez e se declara

A influenciadora acrena Juh Vellegas, publicou, na noite desta quarta-feira (26), pela primeira vez fotos ao lado do seu novo namorado. Em texto no Instagram, ela também revelou o nome do escolhido: Rafael Vieira.

Bope entra em presídio e encontra pelo menos cinco mortos; três tiveram cabeças decepadas

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que estão compondo o Gabinete de Crise criado pelo Governo do Acre, conseguiram entrar no Presídio de Segurança Máxima Antônio Amaro, em Rio Branco, na manhã desta quinta-feira (27).

SEXTA-FEIRA

Após perícia, IML divulga lista de detentos que foram assassinados durante rebelião

O Instituto Médico Legal (IML), órgão técnico-científico e pericial do departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Acre (PCAC), divulgou, nesta sexta-feira (28), em Rio Branco, a lista dos cinco detentos mortos durante a tentativa de rebelião ou de fuga dos detentos do presídio de segurança máxima “Antônio Amaro Alves”, durante as 24 horas entre quarta e quinta-feira desta semana.

VÍDEO: criminosos sequestram trabalhador em posto e enviam imagens de tortura à família

Um lavador de carro que trabalhava no posto de Lavagem Vem Cara, localizado na Estrada da Floresta, após a rotatória de entrada do Via Verde Shopping, no Bairro Floresta Sul, em Rio Branco ( Ac) foi sequestrado na tarde desta sexta-feira (28).