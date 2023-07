Registro de armas teve redução de quase 7% no Acre em 2022, aponta anuário

O número de registro de armas de fogo ativos no Sistema Nacional da Polícia Federal diminuiu 6,8% no Acre em 2022, quando registrou 14.705, em comparação com 2021, quando registrou 15.778.

Os dados foram levantados pelo 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado na última quinta-feira (20), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em cinco anos, os dados apontam um crescimento de 256,8%, saindo 8.520 registros em 2017 para 30.402 em 2022. Em âmbito regional, o Acre teve o 5º maior aumento. Em todo o país, a variação foi de 260%. No Brasil, a quantidade de registros saiu de 637.972 em 2017 para 2.300.178 em 2022.

Os números saltaram durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro, que editou decretos que facilitaram o acesso a armas, inclusive as de grosso calibre e uso restrito, como fuzis, com critérios menos rígidos para posse e aquisição. Os decretos foram parcialmente suspensos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro de 2022.

No governo Lula, no dia 2 de janeiro, o presidente revogou as normas sobre armas e definiu novas regras, dentre as quais a suspensão de novas concessões para CACs registrarem novas armas.