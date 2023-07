Rei Charles será coroado pela segunda vez; entenda como é a cerimônia

A rainha Camilla acompanha o marido nas solenidades escocesas. Antes da missa, Charles comparecerá à Procissão do Povo, itinerário feito do Castelo de Edimburgo até a igreja. O evento reuniu em torno de 100 pessoas que representaram diferentes aspectos da cultura escocesa. Organizações sociais também integram o momento.

No cortejo, Charles e Camilla serão escoltados por militares e músicos cadetes. Os oficiais usarão os tradicionais trajes do país, a exemplo do kilt e do chapéu com pele de urso. Futuro rei e rainha do Reino Unido, o príncipe William e Kate Middleton participam da procissão. Na Escócia, eles têm o título de duque e duquesa de Rothesay.

Irmã do rei, a princesa Anne e o marido, o vice-almirante Timothy Lawrence, são outros membros da família real a comparecer ao serviço da segunda coroação. Segundo o portal britânico Express, o culto de ação de graças deve durar em média uma hora. Ao término, Charles receberá a coroa.

Fora da Catedral de St Giles, oficiais da Forças Armadas saudarão o rei com uma salva de tiros. Em seguida, os integrantes da monarquia se dirigirão ao Palácio de Holyroodhouse para assistir ao espetáculo dos aviões do Royal Air Force (RAF) no céu, assim como ocorre em eventos reais.

Dia seguinte

Como o National Health Service (NHS), serviço público de saúde do Reino Unido, completou 75 anos nessa terça-feira (4/7), houve uma comemoração em um hospital da região de Lothian. Charles e Camilla visitaram um espaço dedicado ao cuidado de idosos e, inclusive, cortaram o bolo de uma festa idealizada pelos pacientes e profissionais de saúde.