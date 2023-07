Relatório da caravana da Aleac vai cobrar mais equipes na BR-364

No dia seguinte a chegada da caravana da Assembleia Legislativa a Cruzeiro do Sul, os deputados estaduais fizeram uma breve “prestação de contas” da viagem de Rio Branco até o Juruá.

Na manhã deste sábado, durante um evento da prefeitura de Cruzeiro do Sul, os parlamentares fizeram o encerramento simbólico da caravana, que contou a participação da governadora em exercício Mailza Assis, deputados federais, secretários de governo e do superintendente do DNIT, Ricardo Araújo.

Ao lado dos deputados André Vale, Edvaldo Magalhães, Maria Antônia, Marcos Cavalcante, Gene Diniz, Gilberto Lira, Whendy Lima e Clodoaldo Rodrigues, o primeiro secretário da casa Nicolau Júnior, disse que o parlamento estadual vai fiscalizar a recuperação da estrada, principalmente nos pontos mais críticos.

Nicolau adiantou que serão anexadas no relatórios, fotos e vídeos produzidos durante o trajeto da caravana.

Nesse mesmo documento, a Aleac vai cobrar do DNIT, a inclusão de mais equipes nas frentes de serviços para acelerar o trabalho de acelerar recuperação, foi o que adiantou o presidente da Aleac Luiz Gonzaga.

Quando concluído, o documento será entregue formalmente para o DNIT, bancada federal, governo do estado, Federações e órgãos de controle.