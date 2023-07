Rio Branco bate Galvez de virada e garante vaga na final

O Rio Branco venceu o Galvez, de virada, por 2 a 1 na tarde desta terça, 18, no Florestão, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual Sub-20. Kikinha e Joãozinho marcaram os gols do Estrelão e Gabriel Cotta anotou para o Imperador.

Partida bem disputada

Rio Branco e Galvez realizaram uma partida bem disputada desde o início. As duas equipes perderam boas oportunidades no primeiro tempo.

Na segunda etapa, Thales fez grande jogada e Gabriel Cotta, dentro da área, perdeu uma excelente chance. Na jogada seguinte, o Rio Branco errou na saída de bola e Gabriel Cotta fez 1 a 0.

O Rio Branco sentiu o gol, mas continuou explorando as jogadas em velocidade. Kikinha se livrou da marcação e empatou. Nos acréscimos, o meia Joãozinho marcou um golaço e confirmou o Rio Branco em mais uma decisão.

Fala, Kinho!

“Tínhamos o jogo controlado e o gol de empate do Rio Branco, o Kikinha estava muito impedido. Nosso time sentiu o empate e fomos para tentar vencer. O futebol é desta maneira e o Rio Branco merece os parabéns”, comentou o técnico do Galvez.

Foco na final

O elenco do Rio Branco volta aos treinamentos na tarde desta quarta, 19, no José de Melo, e inicia a preparação para a final. A disputa da taça será na sexta, 21, às 15h30, no Florestão. “Conquistamos uma vitória importante, mas a nossa meta é o título. Vamos realizar os ajustes na equipe”, afirmou o técnico do Rio Branco, Eriano Santos (Chumbinho).