Rio Branco bate Independência e garante vaga na semifinal do Estadual

O Rio Branco derrotou o Independência por 3 a 0 na tarde desta terça (4) no Florestão, e confirmou a classificação para semifinal do Campeonato Estadual Sub-20. Kikinha, Joãozinho e André marcaram os gols do Estrelão.

Jogo dominado

O Rio Branco abriu 2 a 0 no placar no primeiro tempo e na segunda etapa perdeu várias oportunidades. O Estrelão controlou a partida desde o início contra o Independência já eliminado.

Mais uma partida

O Rio Branco chegou aos 15 pontos e fechará a participação na fase de classificação do Campeonato Estadual contra o Atlético no próximo dia 11.