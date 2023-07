Rio Branco ocupa 6ª posição entre as capitais com melhor qualificação de seus servidores

Dados do Ranking de Competitividade dos Municípios 2022, realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), revelam que a capital acreana, Rio Branco, ocupa a 6ª posição no ranking das 26 capitais brasileiras, com relação a qualificação de seus servidores.

O indicador leva em conta a razão entre o número de servidores públicos municipais da administração direta com ensino superior e o número de servidores públicos municipais da administração direta.

Já no ranking das 400 cidades brasileiras com melhor qualificação dos seus servidores, Rio Branco ocupa o 37º lugar.

O que é o CLP

Centro de Liderança Pública é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil.

O Ranking de Competitividade dos Estados, ferramenta que reúne dados para auxiliar gestores públicos a diagnosticar problemas e elencar prioridades, já é utilizado por mais de 20 estados.