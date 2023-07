Rio Branco e Galvez disputam vaga na final do Estadual

Rio Branco e Galvez se enfrentam nesta terça, 18, a partir das 14h45, no Florestão, na primeira semifinal do Campeonato Estadual Sub-20. Por ter realizado uma campanha melhor na fase de classificação, o Mais Querido tem a vantagem de jogar pelo empate.

Rio Branco sem desfalques

Com um treinamento leve, o elenco do Rio Branco fechou na tarde desta segunda, 17, no José de Melo, a preparação para o confronto. O técnico Eriano Santos (Chumbinho) terá o elenco completo e desta maneira a equipe pode ter variações. O meia Joãozinho, campeão no profissional, é o destaque do Estrelão.

Galvez em busca do bi

O Galvez oscilou muito nos jogos da fase de classificação e essa é uma das preocupações do técnico Kinho Brito para semifinal. Os atletas realizaram o último trabalho nesta segunda, 17, no CT do Imperador e os titulares serão confirmados somente no Florestão.

O volante Lima, titular no elenco profissional, é um dos principais atletas da equipe.

Quem apita?

Alberto Júnior apita Rio Branco e Galvez. Antônio Neilson e Israel Sampaio serão os assistentes.