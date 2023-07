Rio Branco e Sena Madureira disputam título do Campeonato Estadual no Florestão

Rio Branco e Sena Madureira decidem nesta sexta, 21, às 15h30, no Florestão, o título do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes entram em campo em igualdade de condições e se a partida terminar empatada, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Rio Branco chega invicto

O Rio Branco chega à disputa de mais um título da categoria invicto. O Estrelão perdeu durante a caminhada na competição o meia Sorriso, um dos principais jogadores da equipe, e mesmo assim conseguiu manter o nível das apresentações.

“Vamos jogar uma decisão importante para todos no clube. Precisamos realizar um grande jogo para conquistarmos o nosso objetivo”, comentou o meia Joãozinho.

Sena quer título inédito

Depois de um início cercado de desconfiança e troca de treinador, Sena Madureira fez grandes jogos e conseguiu a classificação para final com méritos.

“Iremos enfrentar um grande adversário, mas estamos vivendo um excelente momento. Ganhar o campeonato significa muito para Sena Madureira”, afirmou o atacante Alifi.

Copas São Paulo e do Brasil

Além da disputa da taça, Rio Branco e Sena Madureira estarão em busca também das vagas do Acre nas Copas São Paulo e do Brasil em 2024.

Quem apita?

Jackson Rodrigues, árbitro CBF, apita a decisão. Antônio Neilson e Francelino Pinheiro serão os auxiliares.