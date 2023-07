Rio Branco goleia Atlético e São Francisco vence na despedida do sub-20

Dois jogos foram disputados nesta terça, 11, no Florestão, na sequência da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O São Francisco bateu o Independência por 2 a 1 e o Rio Branco goleou o Atlético por 4 a 0.

Despedida e decepção

Depois de realizar um campeonato abaixo da crítica, o São Francisco conseguiu derrotar o Independência. O triunfo não apaga a péssima campanha no torneio.

O Independência entrou no torneio para lutar pelo título e terminou como uma verdadeira decepção.

Cenas lamentáveis

Mais uma partida do Campeonato Estadual Sub-20 terminou com briga. São Francisco e Independência “proporcionaram” cenas lamentáveis.

Goleada e vantagem

O Rio Branco goleou e chegou aos 18 pontos, garantindo a vantagem do empate no duelo semifinal. O Estrelão ainda pode terminar a fase de classificação em primeiro, mas depende de um tropeço do Galvez contra o Sena Madureira.