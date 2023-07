Rio Branco realiza treino de bolas paradas e fecha preparação

Com um treino de bolas paradas na tarde desta quinta, 20, no José de Melo, o elenco do Rio Branco fechará a preparação visando a decisão do Campeonato Estadual Sub-20. A final contra o Sena Madureira será nesta sexta, 21, às 15h30, no Florestão, com portões abertos para a torcida.

Todos os titulares

O técnico Eriano Santos terá todos os titulares na decisão e espera o time mais concentrado. “Precisamos ter foco total. Teremos um adversário de nível e final não se pode cometer erros”, declarou o treinador.

Disputar a Copa São Paulo

Depois de conquistar o título Estadual, no profissional, ganhar o Sub-20 e o grande desejo do presidente Valdemar Neto. “O Rio Branco sempre foi uma equipe forte na base. Voltar a Copa São Paulo será muito importante para a nossa diretoria”, declarou o presidente.