Rio Branco tem quase 40 mil animais a serem vacinados contra raiva em 2023

Nesta quinta-feira (6) é celebrado do dia de combate às zoonoses. A data foi escolhida em decorrência do ano de 1885, quando o cientista francês Louis Pasteur administrou, pela primeira vez, com sucesso a vacina antirrábica por ele desenvolvida em um jovem que havia sido mordido por um cão.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem mais de 200 tipos de zoonoses, e cerca de 60% das doenças infecciosas humanas têm sua origem em animais. Uma zoonose muito conhecida é a Raiva. Diante disso, autoridades realizam diversas campanhas de vacinação antirrábica em animais de estimação, como no caso da Prefeitura de Rio Branco, que só neste ano de 2023 já vacinou 6.542 animais na capital.

A saúde humana e a animal estão indissoluvelmente ligadas, uma vez dependemos dos animais para nutrição, companhia, desenvolvimento tecnológico, socioeconômico e científico. Manter em dia a vacinação é essencial para a segurança humana e também dos pets, é o que diz o diretor da Vigilância em Saúde de Rio Branco, Leandro Siqueira:

“A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem. É transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, arranhadura e/ou lambedura. A vacinação de cães e gatos é uma das principais estratégias de prevenir a doença”, destaca.

Vacinação antirrábica em Rio branco

A Prefeitura de Rio Branco, durante todo o ano de 2022 realizou campanhas de vacinações nos bairros. Neste ano, as ações estão sendo intensificadas na zona rural do município, conta Leandro:

“Nossa equipe da prefeitura está realizando busca ativa desde janeiro em comunidades rurais de Rio Branco e, posteriormente, iremos iniciar a vacinação no perímetro urbano”.

Dados divulgados pela Vigilância em Saúde, revelam, ainda, que em 2022, foram vacinados 33.844 animais com a vacina antirrábica. Neste ano, há mais de 38.900 animais para serem imunizados com o início das ações de vacinação.

Outros exemplos de zoonoses

Uma definição clássica de zoonoses é a de doenças que são transmitidas de animais para humanos, ou de humanos para os animais. Além da forma direta de transmissão (por meio de sangue, saliva urina, fezes ou contato físico), há a forma indireta, que pode acontecer por meio de vetores como mosquitos e pulgas, por contato indireto com secreções, pelo consumo de alimento contaminado com o agente (viral, bacteriano, fúngico ou parasitário), entre outras.

Doenças conhecidas exemplos de zoonoses são:

Ebola: com uma taxa de fatalidade de 50%, estudos apontam que o hospedeiro primário do ebola tenha sido o morcego de fruta. A partir de então, chimpanzés, gorilas, macacos, antílopes e porcos-espinhos foram contaminados, e através do contato com sangue, secreção, órgãos e outros fluidos corporais desses animais, o homem também contraiu a doença.

Sarampo: acredita-se que o vírus tenha se originado na peste bovina e chegado ao homem pela criação de gado. O sarampo infecta de 20 milhões a 30 milhões de pessoas e mata cerca de um milhão anualmente.

Toxoplasmose: a doença é transmitida pelos gatos e sua contaminação ocorre por meio da ingestão dos “ovos” do parasita que são eliminados nas fezes de felinos contaminados.