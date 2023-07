Rotam prende mulher transportando drogas em ônibus intermunicipal de Rio Branco

A jovem Railas Granjeiro do Nascimento, 18 anos, foi presa acusada de tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (3), nas proximidades da Cidade do Povo, dentro de um ônibus intermunicipal na BR-364, no bairro Belo Jardim 2, na região do 2º Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de policiais militares do Grupo de Rondas Ostensivas Táticas Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a prisão ocorreu durante a realização de uma barreira policial na BR-364, quase na entrada da Cidade do Povo, quando os militares resolveram parar um ônibus intermunicipal que saia de Rio Branco com destino a Vila Campinas, distrito do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Durante a abordagem, Railas apresentou nervosismo fora do normal e tentava esconder uma bolsa rosa que ela portava, levantando a suspeita dos PMs que resolveram fazer a revista. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, já dentro da bolsa estava uma quantidade de 80 gramas de skunk, separados em sacos plásticos transparentes. Ao ser perguntada sobre de quem seria a droga, Railas disse que era para o consumo dela pessoal, não deixando dúvidas que ela estava realizando o tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Railas e ela foi conduzida para Delegacia de Flagrantes (Defla), com a droga, para serem tomadas as medidas cabíveis.