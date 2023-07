Roubo de celulares diminui quase 4% no Acre, aponta Anuário de Segurança Pública

O número de roubo de celulares reduziu em 3,8% em 2022 no estado do Acre, é o que revela os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na última quinta-feira (20).

Em 2022, foram registrados 4.763 roubos de aparelhos celulares, já em 2021, foram 4.903, uma redução de 140 de um ano para o outro.

O Acre ficou em 4º lugar no ranking de estados brasileiros com maior redução no número de roubos de celulares, ficando atrás apenas de Mato Grosso (41%), Roraima (14,5%) e Paraíba (4,5%).

Segundo o anuário, a nível Brasil, 999.223 pessoas registraram furto ou roubo de celulares no ano passado, o que equivale a quase um caso por minuto, uma alta de 16,6% ante 2021.