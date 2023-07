Saiba por que Ana Maria Braga vai voltar a Record TV após 24 anos

Ana Maria Braga vai voltar à Record TV após 24 anos. Isso porque a Globo liberou a veterana para participar de um programa especial, que pretende celebrar os 70 anos do canal, na emissora de Edir Macedo.

A assessoria da Record TV diz que Ana Maria Braga vai participar de gravações do quadro Record 70 Anos: Uma História Espetacular, do Domingo Espetacular, e vai lembrar de sua participação no Note e Anote.

Globo barrou Ana Maria Braga